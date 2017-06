Abéo équipera les athlètes pour les jeux du Commonwealth

Pour la troisième fois consécutive, le groupe annonce que sa marque Spieth Gymnastics a été désignée "Fournisseur Officiel des prochains Jeux du Commonwealth" qui se dérouleront du 4 au 15 avril 2017 à Gold Coast en Australie. "Nous avons choisi Spieth, marque nunméro un dans le monde, afin d’assurer aux athlètes une compétition sur des équipements de classe internationale" indique Peter Beattie AC, président du comité d’Organisation Gold Coast 2018 Commonwealth Games Corporation.

6.600 athlètes attendus à Gold Coast

L’accord conclu entre Abéo et le Comité d’Organisation des Jeux du Commonwealth porte sur "la totalité des installations des épreuves de gymnastique" est-il indiqué dans un communiqué. En avril 2018, 6.600 athlètes sont attendus à Gold Coast, engagés dans 25 disciplines. En gymnastique, les athlètes masculins concourront sur six disciplines : sol, cheval d’arçon, anneaux, saut, barres parallèles et barre fixe. Les épreuves féminines incluront le saut, les barres asymétriques, la poutre ainsi que le sol.

"Après les Jeux de Glasgow en 2014 et de New Delhi en 2010, nous sommes très heureux de mettre à nouveau notre savoir-faire et notre expérience acquise à travers des réussites telles que celles des Jeux olympiques de Rio au service de cette compétition d’envergure", conclut Olivier Estèves, Président-Directeur Général d’Abéo.