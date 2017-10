Accident mortel rue de Belfort : le jeune homme a été remis en liberté

Le conducteur de la voiture accidentée ayant provoqué la mort de deux jeunes femmes, Delphine, 19 ans et Assalah, 18 ans et d'un jeune homme, Enzo, 22 ans, samedi 30 septembre 2017, avait été présenté devant le tribunal correctionnel de Besançon le 6 octobre à 16 heures et placé en détention. Ce mardi, il a été remis en liberté et placé sour contrôle judiciaire.