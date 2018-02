Alcool, tabac, drogues, handicap... : une journée Santé dédiée à des étudiants de Besançon

Le but de cette journée est "de faire de la prévention sur des sujets qui touchent particulièrement les étudiants à travers des activités ludiques", nous explique-t-on dans un communiqué.

Les différents thèmes abordés seront : l’initiation aux premiers secours, le handicap, la lutte contre le sida et les addictions (alcool, drogues, tabac).

De 8h30 à 17h00, les étudiants auront l’occasion de pourvoir participer à un atelier :

Pour les interroger sur la consommation de substances nocives sous forme de film,

Pour mesurer leur taux de monoxyde de carbone avec un CO testeur afin de d’évaluer l’intensité de la consommation de tabac,

Sur la déficience visuelle et auditive,

Sur le handicap moteur en leur proposant un parcours en fauteuil roulant,

De simulation du vieillissement à l’aide d’outils adaptés qui provoquent des difficultés pour se déplacer ou tenir des objets,

De simulation d’alcoolémie pour calculer le taux d’alcool en fonction de multiples paramètres : sexe, poids, taille et âge.

De simulation d’un accident de la route qui sera mis en œuvre par les pompiers de Besançon en condition réelle à l’aide d’un véhicule et de victimes qui seront pris en charges. Celle-ci sera suivi d’une formation aux premiers secours.

Un test de dépistage du VIH sera à leur disposition l’après-midi pour ceux qu’ils le souhaitent. "Ce dernier avait attiré beaucoup de monde l’année précédente", est-il précisé dans le communiqué.

Infos +

De nombreuses activités variées seront proposées aux étudiants, ce qui leur permettra d’avoir une prise de conscience sur des problématiques actuelles. Un accueil convivial est prévu dès 8h30.

Les associations et structures qui animeront les ateliers sont : les sapeurs-pompiers du Doubs, l’association AIDES, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA), le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), le collectif bisontin : ensemble limitons les risques ainsi que le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS).