Chantier numérique et travaux dans les collèges du Doubs

La présidente du département a rencontré les élèves entrant en classe de 6e ce lundi 4 septembre 2017 en n'oubliant pas de saluer les parents et de rencontrer des enseignants. Pour rappel, les locaux et les équipements des collèges sont gérés par les départements. Les mairies, elles, sont en charge des écoles et les Régions ont la gestion matérielle des lycées.

5.000 ordinateurs…

Pour accompagner la montée en puissance progressive du numérique sur le plan technique et pédagogiques, un plan pluriannuel d’investissement (infrastructures, réseaux et matériels) a été évalué à 12.1 M € sur la période 2017/2020 afin de répondre aux besoins informatiques des collèges. Cela représente environ 5 000 ordinateurs et 200 serveurs à gérer.

… et 3.300 tablettes

Le Doubs doit aussi gérer un parc de tablettes numériques. 35 collèges publics et 9 collèges privés ont ainsi intégré le plan numérique pour l'éducation (PNE) lancé par l'état. Ces équipements seront progressivement mis en place dans l’année à venir (concernant PNE 2017). Près de 3 300 tablettes élève – par chariot de 15- et 1 000 tablettes professeur seront donc fournies aux établissements pour un coût estimé à 2,2 M€, hors travaux de câblage pour lesquels un budget pluriannuel de 2,1 M€ a été voté. D’ici la fin de l’année scolaire, près de 80% des collèges publics et 56% des collèges privés qui seront équipés.

Programme de modernisation des collèges

L’Assemblée départementale du 17 octobre 2016 a voté le nouveau programme de modernisation des collèges (2016-2021) pour un montant de près de70 M€.

Trois opérations phares

Le nouveau collège du secteur Nord de l'agglomération montbéliardaise (relocalisation du collège de Béthoncourt) : après la concertation en cours, le futur site d'implantation sera soumis à la délibération de la commission permanente de l'automne 2017.

Restructuration du collège de Frasne : Les trois équipes de maîtrise d'œuvre admises à participer à la négociation ont été désignées et le marché devrait pouvoir être notifié d'ici la fin de l'année. Démarrage des travaux au plus tard au début 2019.

Restructuration du collège de Quingey : la consultation de travaux a été lancée le 20 juillet dernier avec pour objectif le démarrage du chantier pour décembre 2017 (sous réserve d'appel d'offres fructueux).

Six opérations d’adaptation des bâtiments

Villers-le-Lac

Hérimoncourt

Seloncourt

Pontarlier Grenier

Pontarlier Malraux

Sancey-le-Grand

Huit opérations de travaux de gros entretien

Blamont

Besançon Victor Hugo

Chatillon-le-Duc

Clerval

Pierrefontaine-les-Varans

Pouilley-les -Vignes

Saint Hippolyte

Saône

Par ailleurs, des interventions d’importance ont été réalisées pendant la période estivale dans 12 collèges publics pour un montant d'1.7 M€

Les collèges du Doubs en chiffres…

44 collèges publics répartis sur 46 sites en 2016/2017 : 21 625 élèves dont 14.934 demi-pensionnaires et 132 internes

- Le plus petit : « Louis Bonnemaille » à Clerval avec 179 élèves

- Le plus grand : « Victor-Hugo » à Besançon avec 962élèves

17 collèges privés (sous contrat avec l’Etat) : 4 400 élèves dont 2 955 demi-pensionnaires

En 2017, près de 22 M€ sont consacrés à la politique éducative pour couvrir les dépenses d’entretien, de modernisation, de fonctionnement des collèges, de déploiement du numérique ou encore de restauration collective. Près de 13 M€ de dépenses de rémunération des quelque 400 agents techniques départementaux

•Sur la période 2017-2021, près de 70 M€ investis par le Département pour le programme de modernisation des collèges et le plan de développement du numérique éducatif.