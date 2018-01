Cinq établissements de Franche-Comté récompensés par le label eTwining pour leur niveau d'excellence

Lancée en 2005, eTwinning fait partie du programme européen Erasmus+. Cette action européenne offre aux enseignants des 35 pays participants la possibilité d’entrer en contact afin de mener des projets avec leurs élèves à l’aide du numérique.

Dans les projets eTwinning, les outils numériques sont mis au service d'une pédagogie active qui place l'élève au cœur du projet. Les finalités d'eTwinning sont multiples : favoriser les partenariats européens, développer les échanges entre enseignants européens, favoriser l'apprentissage et le dialogue interculturel en offrant aux élèves une ouverture à la citoyenneté européenne, accroître la maîtrise des outils numériques et des langues vivantes des élèves et des enseignants.

Une école, un collège et trois lycées récompensés dans l’académie de Besançon

Le Label de qualité européen est attribué à un nombre réduit de projets "qui démontrent un niveau d'excellence remarquable en termes de" : conception et conduite de projet, créativité, démarches de collaboration entre les classes partenaires, utilisation efficace des outils numériques.

Les établissements récompensés en Franche-Comté sont :

L' école maternelle Vauthier-Sircoulon à Besançon avec les projets : "échangeons notre meilleure recette pour créer un livre de cuisine européenne (Let's swap our best recipe to create an european' recipes book)" et "Numeracy@English2"

avec les projets : "échangeons notre meilleure recette pour créer un livre de cuisine européenne (Let's swap our best recipe to create an european' recipes book)" et "Numeracy@English2" Le lycée Jules Haag à Besançon pour ses projets : "Reporteras sin fronteras" et "Lo confieso : i no puedo vibir si ti !"

pour ses projets : "Reporteras sin fronteras" et "Lo confieso : i no puedo vibir si ti !" Le lycée Paul-Emile Victor à Champagnole pour les projets : "Show your green energy map #eTwCitizen16", "The etwinolympics" et "Our lives in 20 years".

pour les projets : "Show your green energy map #eTwCitizen16", "The etwinolympics" et "Our lives in 20 years". Le lycée Louis Aragon à Héricourt avec son projet : "Quelle liberté d'expression pour quel citoyen européen ?"

avec son projet : "Quelle liberté d'expression pour quel citoyen européen ?" Le collège Val de Rosemont à Giromagny avec : "A la recherche des traces de la civilisation grecque ancienne dans la langue et la société grecque et française d'aujourd'hui."

Infos +