Ambiance solenelle. La cinquantaine de lauréats et les professeurs à l’écoute, Jean-François Chanet, le recteur de l’académie de Besançon, donne le ton : "Vous êtes des sentinelles vigilantes qui luttent contre la déshumanisation.” Et d'ajouter : “le danger que de telles situations se reproduisent existe toujours aujourd’hui.”

2 320 "sentinelles vigilantes"

Les sentinelles, ce sont les participants au concours : tous collégiens, lycéens ou détenus à la maison d’arrêt de Lons-le Saunier. Séparés par niveaux, ils ont choisi entre participer individuellement à un concours écrit ou mener à bien un projet de groupe. Cette année, les 2 320 inscrits de l’académie de Besançon ont travaillé sur “la négation de l’Homme dans l’univers concentrationnaire nazi”.

Des motivations diverses

A chacun ses motivations. Certains sont passionnés par le sujet à l’instar de Zoé Jeanpetit, en troisième au collège Sainte Marie de Belfort : “C’est un sujet qui me passionne, je regarde souvent des documentaires et des reportages sur le sujet".

Jeanne Izing, élève de terminale dans ce même lycée, a participé à ce concours pour "enrichir sa culture personnelle et son expérience". Les lauréats ont eu l’occasion de partir trois jours en Pologne pour découvrir Cracovie et les camps de concentration et d'extermination d’Auschwitz et Birkeneau. Ils devraient aussi rencontrer un ancien déporté le mois prochain.

Info +

Créé en 1961 au niveau national par le ministre de l’éducation nationale de l’époque, ce concours rassemble chaque année entre 35.000 et 60.000 élèves à travers la France. Il a pour objectif de perpétuer chez les jeunes générations la mémoire de la Résistance et de la Déportation.