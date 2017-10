Deux nouveaux parcs éoliens devraient voir le jour en Franche-Comté d'ici 2019

Plus précisément, le projet des Hauts de la Rigotte en Haute-Saône sera composé de huit éoliennes réparties sur les communes de Moley, La Rochelle, La Quarte, et Charmes St Valbert. Le second projet sera composé de 11 éoliennes réparties sur les communes de Gendrey, Sermange et Saligney en le Jura Nord.

Les éoliennes produiront annuellement 120 millions de kWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 24.000 ménages (55.000 habitants).

Les chantiers des deux projets pourraient débuter à l'été 2018 pour une mise en service des parcs éoliens au printemps 2019.

