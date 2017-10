Idée recette : Les rondes au Mont d'Or

Ingrédients pour 4 personnes (15 min)

1 Mont d'Or de 500 g

8 pommes de terre Charlotte

1 salade verte

Oignons et ails

10cl de vin blanc type "Savagnin" du Jura

Sel et Poivre

Suggestions d'accompagnement : lardons, saucisse de Morteau, charcuterie du Haut-Doubs.

Préparer les pommes de terre

Laver et cuire les pommes de terre à l’eau salée pendant 5 à 10 min. Finir de les cuire sur une plaque au four durant environ 5 min

Préparer les oignons

Peler et laver les oignons. Les découper en lamelles. Les servir crus ou cuits, à votre convenance. Vous pouvez tout aussi bien les confire puis les déglacer au vin blanc. Ajouter éventuellement des lardons et laisser réduire 5 min

Dressage des aliments

Servir les pommes de terre avec leur peau. Saler et poivrer. Préparer une salade verte finement découpée et légèrement aillée et accompagner le tout d’une généreuse tranche de Mont d’Or.

Régalez-vous !

(Recette du site du vacherin du Haut Doubs Mont d'Or)