IUT Besançon-Vesoul : plus de 30 000 étudiants depuis 1988

"En cinquante ans, l’IUT a su s’adapter dans tous les sens du terme : élargir ses domaines de formation en ouvrant de nouveaux départements, s’agrandir sur deux sites géographiques pour accueillir plus d’étudiants, faire évoluer sa carte de formation pour répondre aux attentes des étudiants et des professionnels, être à l’écoute de ses partenaires pour former ses étudiants en adéquation avec le marché du travail... Cette diversification des actions, des publics, des objectifs est le fruit d’une attention constante portée à son environnement universitaire, économique et social", déclare Anne-Laurence Ferrari, directrice de l'IUT Besançon-Vesoul.

Aujourd'hui, l'Institut Universitaire de Technologie de Besançon-Vesoul est une composante de l'Université de Franche-Comté. Il propose des formations technologiques de Bac+2 (DUT) à Bac+3 (LP).

Les 12 DUT et 12 LP proposés sont répartis dans sept domaines et sur deux sites géographiques.

Besançon :

Chimie

Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) - Génie Mécanique et Productique (GMP)

Information-Communication

Vesoul :

Génie Industriel et Maintenance (GIM)

Gestion Logistique et Transports (GLT)

Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)

La majorité des douze Licences Professionnelles sont proposées en apprentissage. Chaque discipline propose aux étudiants des missions de formation continue, mais aussi des missions de recherche appliquée et de transfert de technologie.

L'IUT Besançon-Vesoul en chiffres

L'institut propose 12 DUT et licences professionnelles et deux 2 diplômes universitaires.

Plus de 30 000 étudiants ont suivi une formation depuis l'ouverture du site de Vesoul en 1988.

50 personnels administratifs y travaillent en 2017.

L'IUT compte 110 enseignants en 2017 et plus de 250 intervenants professionnels.

Les dates clés de l'IUT Besançon-Vesoul

1967 : début de la construction du site de Besançon et ouverture du département GMP

1968 : Inauguration du site de Besançon et ouverture des départements Chimie et Info-Com

1969 : Ouverture du département GEA

1987 : Inauguration du site de Vesoul

1988 : Ouverture du département GIM

1992 : Ouverture du département GLT

1997 : Ouverture du département HSE

