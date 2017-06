Le cluster Aéroμtech présent avec 11 entreprises franc-comtoises au salon du Bourget à Paris

Membre du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), le cluster aéronautique spatial et défense Bourgogne Franche-Comté, Aeroμtech, porté par le Pôle des Microtechniques (PMT), rassemble les partenaires académiques et économiques du secteur. Il a pour objectif de "valoriser les savoir-faire et les acteurs du domaine pour les promouvoir auprès des donneurs d’ordre tels que Thales, Airbus, Safran..." Le cluster rassemble les forces du territoire et présente 11 de ses membres au salon du Bourget.

Par ailleurs, le salon est l'occasion de lancer officiellement le programme de performances industrielles en partenariat avec le GIFAS et Space, en présence de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay.

Les 11 des 31 membres du cluster exposant au salon :

AMTE (Thise)

Plast Moulding (Besançon)

Createch (Besançon)

AR Electronique (Besançon)

UND (Franois)

Cryla (Besançon)

VP Plast (Les Fins)

STSI (Chemaudin)

Gresset (Nods)

Worldplas (Besançon)

IDMM (Dole)

La liste des 31 membres est disponible sur www.aeromicrotech.fr

Lancement officiel du Programme de performances industrielles

Le principe de ce programme : "constituer des grappes d’entreprises autour d’un donneur d’ordres, avec cinq à sept PME", explique Aéroμtech. Un diagnostic individuel est alors posé pour chaque PME afin d’identifier les axes prioritaires d’amélioration ainsi que les besoins en formation. L’objectif est d’améliorer la performance de la Supply Chain dans la filière aéronautique.

Ce programme est porté et financé par Aéroμtech /PMT, le GIFAS, les entreprises et la Région Bourgogne Franche- Comté.

Aéroμtech accompagne Frec’n sys au Paris Air Lab du Bourget

Aéroμtech organise la première édition de Paris Air Lab consacrée à la recherche, l’innovation et à la prospective. Au programme : innovations croisées entre grands groupes, sociétés de la filière aéronautique et spatiale et start-up, conférences-débat sur l’avenir du secteur, pitchs de start-up internationales, expériences immersives... Paris Air Lab propose différents parcours ainsi qu’un espace dédié aux start-ups.

Le cluster Aéroμtech accompagne l’entreprise franc-comtoise Frec’n sys pour promouvoir son savoir-faire et ses produits de hautes technologies appliquées à l’aéronautique, spatiale, défense.

(Communiqué)