Le projet Bomb'fusion innove avec l'infusion de sa sphère fruitée

Quinze projets ont été présentés par des étudiants de huit établissements d’enseignement (Avignon, Bourg en Bresse, Colmar, Corbie, Mamirolle, Montbrison, Plombières les Dijon, Poligny). Chaque membre du jury professionnel a échangé avec chacun des groupe et a évaluer la qualité de la présentation orale, la qualité sensorielle du produit ainsi que son caractère innovant. Voici les résultats :

Premier prix : le projet Bomb'fusion (une journée à paris avec Hervé This)

Descriptif : Sphère de fruits et légumes naturellement sucrée avec du miel et du sirop d’agave.

Ce produit a pour objectif de simplifier l’utilisation des tisanes. Présenté en coffret de 6 sphères (parfums au choix : exemple carotte-orange-sauge), , il suffit de placer une sphère dans une tasse d’eau bien chaude, de remuer quelques instants et votre boisson est prête ! Aucun emballage à jeter, aucune trace d’eau sur la table, une rapidité d’utilisation, un plein de saveurs naturelles et savoureuses.

Caractère innovant : Infusion d’une sphère fruitée, sans sachet, sans déchet aux saveurs originales

Les étudiants : Licence Professionnelle Développement de projets, Innovations Alimentaires IUT Lyon1 Site de Bourg en Bresse

Elise Boely

Elise Bouchery

Sébastien Benitier

Florian Thibaud

Constance Regnier

Deuxième prix : le projet Beanies (5OO euros)

Descriptif : Gâteau moelleux au chocolat, composé de haricots rouges et d’avocat en remplacement de la farine et du beurre. Son goût chocolaté et sa composition vous permettront de conjuguer plaisir gustatif et bienfaits nutritionnels.

Caractère innovant : Sa formulation.

Les étudiants : Licence Marketing et Agrosciences Faculté de Colmar

Laura Richard

Tanguy Marcot

Amélia Hoff

Alexis Delage

Troisième prix : le projet Spécial Végétal (300 euros)

Descriptif : Menu Fast-Food : Boisson citronnée/salade de lentilles/Burger Végétal

Caractère innovant : Sa formulation.

Les étudiants : BTS Sciences et Techniques des Aliments, Lycée d’enseignement agricole privé Ste Colette à Corbie

Maurena Attal

Marie Charlet

Cédric Dumesnil

Prix coup de cœur des étudiants : projet Perline (100 euros)

Descriptif : Fromage frais obtenu à partir de fromage blanc. Il contient des perles renfermant de l’huile de colza, de l’huile essentielle de romarin, de l’arôme naturel de basilic. Ces composants sont encapsulés dans de l’alginate de sodium et les perles sont colorées avec une substance naturelle. La gamme présentée au concours est à l’ail des ours et ciboulette. deux allégations nutritionnelles : "Sources Oméga3" et "Teneur réduite en sel"

Caractère innovant : L’encapsulation de l’huile de colza et autres composants sous forme de perles.

Les étudiants : Licence Marketing et Agrosciences Faculté de Colmar