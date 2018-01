Le siège du Crous restera à Besançon

Le siège du Crous restera donc à Besançon avec le siège du Rectorat de la région académique ainsi que le siège de la Communauté Universitaire d'Établissement Bourgogne-Franche-Comté (Comue UBFC).



Le 5 octobre dernier, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, avait rendu publique la décision d’installer le siège du Crous Bourgogne-Franche-Comté à Besançon. Le conseil départemental de Côte d’Or et la Ville de Dijon avaient adopté des vœux invitant le gouvernement à remettre en cause cette décision.



Aussi, les élus de Besançon avaient appelé les élus de Dijon et de la Côte d’Or "à s’inscrire dans une logique de coopération et de partenariat plutôt qu’à contester les arbitrages déjà rendus, car ils sont d’une grande cohérence stratégique puisqu’ils visent l’intérêt général pour le dynamisme et l’attractivité de l’ensemble des territoires en Bourgogne-Franche-Comté."