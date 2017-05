L'équipementier sportif Abéo réalise des ventes records avec un chiffre d'affaires de 43 M€

La croissance du chiffre d’affaires de l’exercice 2016/2017 s’élève au total à +12,6%, et se décompose en une croissance organique de +13,1%, un effet de change défavorable de -2,7% principalement dû à la dépréciation de la livre anglaise et du yuan chinois et un impact des croissances externes de +2,2% : intégration de Erhard Sport en Allemagne au 11 novembre 2016, de Clip’n Climb International en Nouvelle Zélande au 1er décembre 2016 et de Sportsafe UK au RoyaumeUni depuis le 1er janvier 2017.

Sur l’ensemble de l’exercice, le Groupe confirme sa progression à l’international avec un chiffre d’affaires réalisé hors de France qui représente désormais 70% du chiffre d’affaires total contre 66% pour le précédent exercice.

Les secteurs porteurs

En termes de segment, l’activité a été particulièrement soutenue sur l’exercice dans le Sport et l’Escalade qui ont connu une croissance respective de 18,1% et 21,1%. Le segment Sport a bénéficié d’une dynamique vigoureuse sur les marchés britanniques et nord-américains en gymnastique et du nord de l’Europe avec la livraison et l’installation de salles de sport complètes.

Les activités de services et de maintenance se sont également développées. "La division Escalade continue de bénéficier de l’essor des installations sportives d’escalade dans le monde et du déploiement rapide des équipements innovants Clip’n Climb" indique le groupe dans un communiqué. Le segment "vestiaires" n'a connu qu'une croissance de 6% sur le second semestre, en raison du décalage de projets en France.

Une croissance portée par la hausse des parts de marché

Sur le 4e trimestre de l’exercice 2016 2017, la dynamique commerciale a porté la croissance organique lié à l'augmentation des parts de marché à 15,9 % en moyenne dans les trois segments d’activité du Groupe. Les ventes d’équipements et de services sportifs continuent à être soutenues dans les segments du sport et de l’escalade à l’international. La division "vestiaires" retrouve sa dynamique avec une croissance organiquede 10,3% portée par le développement international et le segment de marché des piscines.

Abéo compte "poursuivre son développement commercial à un rythme soutenu"

En lien avec "cette excellente performance commerciale", ABEO attend une progression du niveau de sa rentabilité opérationnelle (EBITDA, en % des ventes) sur l’exercice 2016/2017 par rapport à l’exercice précédent. ABEO compte poursuivre son développement commercial à un rythme soutenu sur le prochain exercice grâce notamment aux dernières sociétés acquises au Royaume-Uni, en Allemagne et Nouvelle-Zélande. Le Groupe compte poursuivre la mise en œuvre de de son plan stratégique 2020 en concluant de nouvelles acquisitions ciblées en Europe et en Asie au cours des prochains mois.