Besançon : les rhums arrangés Délis' de Mina, comme une invitation au voyage...

Mina, 38 ans, est née sur l'île de la Réunion. À l'âge de 23 ans, la jeune femme emménage en Franche-Comté après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle vit à Belfort où elle obtient un poste de chef de projets chez Maty. Un an plus tard, elle s'installe à Besançon, sa "ville d'adoption" comme elle l'appelle. Très attachée à son île, elle y retourne pour rendre visite à sa famille… et s'inspirer !

maCommune.info : Pourquoi cette envie de créer vos propres rhums arrangés et créer votre société ?

Mina : "A chacun de mes voyages à la Réunion, je ramenais dans mes valises les rhums arrangés que faisaient ma maman (un peu de chaleur de la Réunion durant les longs hivers franc-comtois fait toujours du bien !)

La dégustation du rhum arrangé étant synonyme de moments de partage, aussi j'en proposais toujours à mes amis afin de leur faire découvrir les merveilles de mon île. Plusieurs de mes amis m'ont alors demandé de leur fabriquer des bouteilles et c'est comme ça que l'aventure a commencé.

Un jour, deux de mes proches m'ont proposé de créer une société afin de produire et commercialiser mon rhum. Pour des raisons personnelles, ils ont dû quitter le projet et j'ai continué seule.

La société Rhumamina a vu le jour fin 2014 et la commercialisation des rhums arrangés Délis' à débuté en avril 2015.

Par prudence j'ai continué d'exercer mon travail salarié pendant 2 ans tout en développant ma société. Les congés pris dans le cadre de mon emploi salarié, les jours fériés et les week-ends étaient consacrés à la production des bouteilles.

J'ai fait appel à des agents commerciaux pour qu'ils prospectent et proposent la gamme chez les cavistes, les bars et restaurants. Grâce à mes agents commerciaux, les rhums Délis' sont aujourd'hui présents dans plus d'une centaine de points de vente en France. Le site web (www.rhumdelis.com) permet également aux clients de pouvoir acheter en ligne leur parfum préféré. Suite à l'accroissement de l'activité, j'ai décidé de me consacrer entièrement à Rhumamina depuis janvier 2018."

maCommune.info : D'où ou de quoi vous inspirez-vous pour les recettes ?

Mina : "Les premiers parfums que j'ai créés sont les basiques des rhums arrangés (ananas, vanille, banane, coco, etc.). Le Délis' Menthe-Basilic fait suite à une suggestion d'un ami. Je suis toujours en veille de nouveaux produits à tester. Ainsi, la télévision (notamment Top Chef) m'a permis de découvrir des ingrédients comme la fève de tonka (arôme d'amande, caramel, vanille). Étant donné que ça se mariait bien avec le chocolat, j'ai donc testé le Délis' Cacao-Tonka. Les foires et salons me permettent également de trouver de nouveaux ingrédients comme le poivre du timut par exemple."

maCommune.info : Quel(s) rhum(s) utilisez-vous pour Délis' ?

Mina : "Étant réunionnaise, j'utilise du rhum blanc produit à la Réunion: du Isautier à 49°."

maCommune.info : Quels ingrédients utilisez-vous pour les "arranger" ?

Mina : "Pour parfumer mes rhums arrangés, j'utilise de la vanille Bourbon de la Réunion que j'achète directement à la coopérative de Bras Panon, de l'ananas Victoria, de la noix de coco fraiche, de l'orange, des fèves de cacao, des fèves de tonka, du poivre du timut, de la banane séchée...

maCommune.info : D'où viennent les fruits, herbes et autres produits que vous utilisez ?

Mina : "Le rhum et la vanille sont produits à la Réunion. Je fais appel à la société Sapam à Pirey pour les fruits."

maCommune.info : Cet été, quel rhum arrangé est tendance ?

Mina : "Cet été, je vous invite à découvrir la dernière nouveauté : le Délis' Épices. C'est une invitation au voyage ! Mariage suave des arômes de pamplemousse apportés par le poivre du timut avec les notes exotiques de la noix de muscade. La vanille et la cannelle amènent un parfum de douceur à ce mélange exquis."

maCommune.info : Où peut-on trouver vos rhums à Besançon-Franche-Comté ?

Mina : "A Besançon, on peut retrouver les rhums Délis':

Intercaves, rue de Belfort

Comptoir des vignes à Chateaufarine

Comptoir thé et café à Valentin

Au cercle mixte de la gendarmerie, rue des Justices

Doubs Terroir, Faubourg Rivotte

Au Chill Out Bar, rue Bersot

Au Mister Y Bar, rue Claude Pouillet

Au Chalet du Cervin, Faubourg Rivotte"

maCommune.info : Organisez-vous des dégustations prochainement à Besançon ?

Mina : "Une prochaine dégustation à Besançon est prévue le 28 juin de 18h à 21h au Chill Out Bar rue Bersot. Vous pouvez retrouver toutes les dates des dégustations sur la page Facebook "Rhums arrangés Délis"."

Infos +

Rhumamina - Rhums Délis'

Site internet : rhumdelis.com

Suivre sur Facebook : www.facebook.com/Rhums-arrang

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.