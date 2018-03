Parkéon change de nom et devient… Flowbird

Parkeon et Cale sont les deux leaders mondiaux des solutions de billetterie de stationnement et de transport. Les deux sociétés ont décidé de créer une nouvelle Flowbird suivie d' une signature: "Urban Intelligence". La marque est aujourd'hui présente dans plus de 5 000 villes de 70 pays. Le nouveau groupe emploie 1.300 personnes dans le monde (1016 pour Parkeon et 284 pour Cale 284 ai 31 décembre 2017).

Ce nouveau nom s'inspire "par la facilité avec laquelle chaque oiseau se déplace rapidement et en toute sécurité dans un nuage d'oiseau et symbolise notre ambition de rendre le voyage individuel plus simple, plus sûr, plus rapide" explique la société dans un communiqué en marge du salon Intertraffic d’Amsterdam tout en expliquant vouloir accélérer la mutation vers le numérique.

"Chaque semaine dans le monde, grâce à nos terminaux, applications mobiles et services en ligne, nous contribuons à améliorer le cadre de vie de 100 millions d'utilisateurs en réduisant la pollution atmosphérique en optimisant le trafic et en simplifiant les paiements…"

En parallèle, la société a nommé un nouveau CEO pour Yellow Brick International (activité de paiement mobile du groupe) en la personne de Marius Koerselman, ex PDG de Parkmobile et annonce la mise en place d'un échange de données croisées avec Parkopedia. " Parkopedia fournira à Flowbird des données sur les parcs de stationnement hors rue, y compris des informations sur les 60 millions de places de stationnement qu'il gère dans plus de 8 000 villes". Ces données devraient, à terme, alimenter l'application "Path to Park". En contrepartie, Parkopedia utilisera les données de Flowbird sur ses parkings dans la rue pour développer de nouveaux services.