Elus et acteurs économiques se sont retrouvés hier, à La Jonxion (gare Belfort-Montbéliard TGV), pour un séminaire de travail sur l’avenir du TGV Rhin-Rhône et le lobbying immédiat pour la terminaison de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône. Les participants ont échangé sur les différentes propositions du livre blanc, comme :

la création de produits touristiques autour des grands évènements intégrant les billets TGV,

un argumentaire pour l’utilisation du TGV Rhin-Rhône par les entreprises et l’organisation des réunions d’affaires autour des gares TGV,

la mise en place d’une tarification unique pour les gares terminus frontalières.

La "nécessité" de terminée la branche Est de la LGV Rhin-Rhône

"La dynamique du TGV Rhin-Rhône est réelle et elle se concrétise par les 20 liaisons quotidiennes entre Paris et les villes de l’espace Rhin-Rhône (Dijon, Besançon, Belfort-Montbéliard et Mulhouse) ainsi qu’avec les huit relations internationales vers l’Allemagne et la Suisse. Il incombe à l’ensemble des acteurs d’identifier des pistes et de proposer des actions concrètes pour poursuivre le développement de cette clientèle" a indiqué Marie-Guite Dufay.

A l’occasion du séminaire, Marie-Guite Dufay a insisté sur la "nécessité" de terminer la branche Est de la LGV Rhin-Rhône : "Seule la réalisation de la deuxième phase de la branche Est de Petit Croix à Lutterbach apportera le gain de temps nécessaire au TGV Rhin-Rhône pour pouvoir proposer plus de liaisons et plus de dessertes de manière régulière et systématique. Sans ces 35km de ligne à grande vitesse le TGV Rhin-Rhône ne pourra pas répondre pleinement aux besoins des territoires, comme par exemple de renforcement des échanges entre les entreprises, de développement des produits touristiques ou d’élargissement des bassins d’emplois" a-t-elle expliqué.