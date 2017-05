Un week-end pour célébrer l'amitié islamo-chrétienne

"Dans les difficultés du moment, les tensions grandissantes en France et dans le monde, on ne pouvait pas continuer dans le couloir de l'unité des chrétiens sans se poser la question des autres religions", a expliqué Frère Benoît, l'un des porte-parole de la communauté.

Créée en 1940 par Roger Schutz, un pasteur protestant suisse mort assassiné par une déséquilibrée roumaine le 16 août 2005, la communauté rassemble aujourd'hui une centaine de frères catholiques et protestants venus d'une trentaine de pays.

Les frères avaient notamment noué, après les attentats de Paris de janvier 2015, de bons contacts avec l'imam de Chalon-sur-Saône, Ahmed Belghazi, qui fait partie des dignitaires musulmans présents à Taizé ce weekend, ainsi que le guide spirituel de la confrérie soufie Alawiyya, le cheikh Khaled Bentounès. La vingtaine de réfugiés syriens, irakiens ou encore soudanais et érythréens que la communauté accueille, dont une majorité est musulmane, ont participé à l'organisation de l'évènement, a précisé Frère Benoît, qui indique que les croyants musulmans sont invités à assister aux prières chrétiennes, et inversement.

"Des jeunes de 18 à 35 ans participeront à tout le weekend", à des ateliers "ayant trait à la connaissance réciproque entre chrétiens et musulmans", comme un concert de chants spirituels ou une rencontre organisée par des scouts chrétiens et musulmans, a précisé la communauté dans un communiqué.

Info +

La communauté de Taizé accueille chaque année des dizaines de milliers de jeunes et des familles qui viennent le plus souvent pour une semaine de réflexion, de prière et de partage, et organise chaque fin décembre une rencontre internationale dans une grande ville d'Europe. La prochaine aura lieu à Bâle, en Suisse.

(Avec AFP)