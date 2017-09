ABEO sera le fournisseur officiel des 49e championnats du monde de gymnastique artistique

Ces championnats seront la dernière compétition majeure pour tous les gymnastes du monde avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ils marqueront un moment décisif pour les pays et les participants en vue de leur sélection aux Jeux de Tokyo.

Équipant la plupart des grands centres de formation et de nombreux clubs dans le monde, le matériel de compétition de Spieth Gymnastics, mondialement connu par les gymnastes de haut niveau, aidera les compétiteurs de tous les continents à se préparer de manière optimale pour cet évènement décisif.

Olivier Estèves, président-directeur général d’ABEO, a déclaré : "SPIETH Gymnastics possède un long track record en tant que fournisseurs d’équipements de gymnastique des championnats du Monde (42) et des Jeux Olympiques (11) à travers le monde. La décision de la Fédération allemande de gymnastique d'annoncer son choix 2 ans avant l’évènement repose sur un partenariat solide et de confiance."

Infos +

ABEO coordonne l'ensemble des activités depuis son siège de Rioz (70 - Haute-Saône). GYMNOVA et O'JUMP se situent à Marseille, JANSSEN-FRITSEN à Helmond (Pays-Bas), SPIETH GYMNASTICS à Altbach (Allemagne), ENTRE-PRISES près de Grenoble, TOP 30 à Aviles (Espagne) FRANCE EQUIPEMENT et SUFFIXE à Rioz, SANITEC à Tours, PROSPEC à Rotherham (Angleterre) et Saint Louis (Etats-Unis).