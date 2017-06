Une nouvelle directrice pour la galerie commerciale Chateaufarine de Besançon

Elle succède à l'emblématique et ancienne handballeuse bisontine Véronique Pecqueux-Rolland partie dans le Sud-Ouest à Toulouse. Angélique de Bellis n'a que 23 ans, mais dirige déjà trois centres commerciaux. Elle veille au bon fonctionnement de 40 boutiques sur Chenôve, une dizaine à Fontaine-lès-Dijon et sur plus de 90 cellules à Besançon.

Embauchée en CDI depuis le 11 avril 2017, elle a véritablement pris ses fonctions au début du mois de mai. "Mon rôle est de poursuivre le travail accompli et de dynamiser les galeries marchandes avec des animations, d'être le lien entre les commerces et le propriétaire Merciaylys et de m'assurer du bon entretien et du bon fonctionnement des galeries afin de toujours mieux satisfaire le client"

Originaire de la région lyonnaise, Angélique de Bellis est titulaire d'un Bac ES et d'un DUT GEA. Elle a ensuite intégré l'académie de l'immobilier du groupe Casino pour un contrat en alternance et a notamment sur le centre de "La Valentine" à Marseille qui compte plus de 70 boutiques. "Ce qui est passionnant en plus de la gestion courante des centres, c'est que chaque jour on ne sait pas vraiment ce qui nous attend…" déclare la jeune femme qui s'est installée à Moncley. "C'est un investissement total de changer de région. J'ai beaucoup Besançon, la ville est très jolie. J'aime son architecture. Et je trouve les gens très serviables. J'ai déjà changé quatre fois de région, je sais apprécier les différences et les qualités de chacune. Je suis un peu caméléon… "