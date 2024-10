100% des boîtes de thon contaminées au mercure selon Bloom et Foodwatch

Les ONG Bloom et foodwatch viennent de publier ce 29 octobre le compte rendu de leur dossier intitulé "Du poison dans le poisson. Chronique d’un scandale de santé publique". Selon ce rapport, l’une des dix substances les plus préoccupantes au monde selon l’Organisation mondiale de la santé, le mercure, serait présente dans 100% des boîtes de thon achetées en France et ailleurs en Europe.

Les tests réalisés en laboratoire par Bloom, révèlent que sur 148 boîtes de thon achetées en France, Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie, 100% des produits sont contaminés par du mercure et 57% dépassent la teneur de 0,3 mg / kilo de produit qui est celle appliquée aux autres poissons.

Parmi les produits les plus critiqués, (tous les résultats ici), les ONG citent des produits bien connus des consommateurs :

Petit Navire (France) : 3,9 mg/kg de thon

Carrefour (Espagne) : 2,5 mg/kg

As do mar (Italie) : 1,5 mg/kg

Rio Mare (Allemagne) : 1,2 mg/kg

Sainsbury’s (Angleterre) : 1,0 mg/kg

Des résultats qui s’expliquent en partie par le fait que les teneurs maximales en mercure du thon aujourd’hui en vigueur en Europe "ont été établies en fonction du taux de contamination des thons constaté et non en fonction du danger que représente le mercure pour la santé humaine, afin d’assurer la vente de 95% des thons" précisent les deux organisations. Puissant neurotoxique, la consommation régulière de mercure, même à faibles doses, peut cependant entraîner "de graves troubles du développement neuronal chez les enfants et attaquer le fonctionnement cérébral des adultes".

Le poisson le plus consommé d'Europe

D’autant que le thon est le poisson le plus consommé d’Europe, "il devrait être d’autant plus strictement régulé" insistent les ONG. Face à la gravité de la situation, elles demandent à la grande distribution, dans une pétition commune, ainsi qu’aux pouvoirs publics de prendre "des mesures d’urgence".

La Commission européenne doit prendre une mesure conservatrice pour le thon (frais et en conserve) en s’alignant sur la teneur maximale la plus stricte qu’elle a fixée pour d’autres espèces : 0,3 mg/kg. Le thon est le poisson le plus consommé d’Europe : il devrait être d’autant plus strictement régulé ;

Les États membres peuvent et doivent activer immédiatement une clause de sauvegarde pour interdire la commercialisation des produits à base de thon dépassant 0,3 mg/kg de mercure sur leur territoire ;

pour interdire la commercialisation des produits à base de thon dépassant 0,3 mg/kg de mercure sur leur territoire ; Afin de préserver la santé des publics les plus sensibles, les gouvernements et les collectivités doivent bannir des cantines scolaires, des crèches, des maisons de retraite, des maternités et des hôpitaux tous les produits contenant du thon.

Les grandes enseignes appelées à "prendre leurs responsabilités"

Par ailleurs, BLOOM et foodwatch lancent une pétition internationale adressée à dix des plus importants distributeurs du marché européen : Carrefour, Intermarché et Leclerc en France ; Carrefour, Mercadona et Lidl en Espagne ; Conad, Coop et Esselunga en Italie ; Edeka, Rewe et Aldi en Allemagne. Celles-ci sont invitées à "prendre leurs responsabilités et protéger immédiatement la santé des consommateurs" en mettant en oeuvre "des contrôles stricts et interdire la vente de thon contaminé au-delà de 0,3 mg/kg des rayons". Mais aussi en cessant "toute publicité et promotion pour le thon" et enfin en informant "les consommateurs des risques sanitaires liés à la contamination des poissons au mercure".