123 projets ont bénéficié du programme Interreg France-Suisse

Dans le cadre de la politique de cohésion européenne, le programme d’accompagnement des projets transfrontaliers Interreg France-Suisse était doté, pour la période 2014-2020, de près de 63 millions d’euros de FEDER (Fonds européen de développement régional) côté français, et de près 56 millions de francs suisses de fonds fédéraux et cantonaux.

La Région Bourgogne-Franche-Comté, autorité de gestion en charge du financement européen et la Coordination Régionale Interreg suisse (CRI) agissant au nom des cantons partenaires viennent de clôturer la période de programmation 2014-2020.

Au total, 123 projets bénéficiant à l’espace de coopération franco-suisse de l’Arc jurassien et du Bassin lémanique ont été soutenus par l’Europe, la Confédération suisse et les cantons suisses dans les domaines de la recherche et l’innovation, la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel, le transport durable, l’emploi et la mobilité de la main d’œuvre.

Bilan de la programmation en chiffres :

180 structures françaises et 220 structures suisses ont été soutenues par le programme.

Près de 40 entreprises ont participé à des projets de recherche transfrontaliers.

Environ 50 innovations ont été réalisées dans les domaines de la santé, de l’alimentation durable, de l’économie sociale et solidaire, ainsi que des microtechniques.

80 nouveaux produits touristiques, culturels et naturels ont été développés (programmations théâtrales franco-suisse, création de sentiers de randonnées, implantation de belvédères...).

Une centaine de kilomètres de rails ont été rénovés.

10 services ont été déployés pour promouvoir la mobilité durable, notamment le covoiturage.

Près de 30 services de proximité ont été mis en place pour les personnes ou les entreprises (maintien à domicile des personnes âgées, développement de réseaux d’entreprises, développement de services de santé et de prévention…).

Pour rappel, le programme Interreg France-Suisse dispose, pour la période 2021-2027, de 69,7 millions d’euros de FEDER et 50 millions de francs suisses (fonds fédéraux et cantonaux) afin d’accompagner des projets au titre des priorités suivantes :

Neutralité carbone, transition écologique et énergétique ;

Recherche, innovation et nouvelles technologies ;

Mobilités durables et multimodalité ;

Tourisme durable et culture ;

Réduction des obstacles à la frontière franco-suisse.

À ce jour, 20 projets, tels que Interstep, Trial Match 2, ATL ou S.T.A.R.T ont été sélectionnés pour bénéficier d’un soutien.

L’intégralité des projets soutenus de la période 2014-2020 et de la période 2021-2027 sont à retrouver sur le site du programme interreg-francesuisse.eu Le prochain dépôt de projets est ouvert jusqu’au 21 février 2025.