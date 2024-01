“39-45, mémoires d’une jeunesse en guerre”, le nouveau podcast signé Radio Campus Besançon

À travers leurs récits des survivants, les auditeurs pourront découvrir Henriette, Paulette, René et Julien, qui n’étaient alors âgés que de 9 à 18 ans. Originaires de Besançon, Coutance et Ris-Orangis, les quatres protagonistes reviennent au micro d’Amélie Perardot sur leur quotidien et leurs souvenirs : combats d’avion, bombardements, rationnements alimentaires, jusqu’à connaître la Résistance et la déportation.

“Lancer ce projet de podcast, c’était tendre le micro à celles et ceux qui acceptaient de raconter leurs mémoires”, explique Amélie Perardot. Elle poursuit : “ces échanges ont tous été marquants, poignants, émouvants. Quatre personnes qui ont accepté de m’ouvrir les portes de leur intimité pour me raconter cette période douloureuse.” Pour elle, le lancement de ce podcast est un moyen de faire vivre cette mémoire collective.