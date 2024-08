45 rendez-vous gourmands en Bourgogne-Franche-Comté

Initiée par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, la 14e édition des ''Fantastic Picnic'' aura lieu les 7 et 8 septembre 2024 dans toute la région. 45 rendez-vous seront proposés pour partager des moments conviviaux, gourmands et régionaux en famille et entre amis.

Le concept ? Célébrer la gastronomie régionale grâce à des pique-niques variés, constitués de produits locaux et soutenir le patrimoine dans une atmosphère conviviale. Amateur de randonnée en pleine nature ou de déjeuner avec concerts, gratuits ou payants, samedi ou dimanche, il y en aura pour tous les goûts.

En cette année particulière, les Jeux Olympiques seront mêlés à la gourmandise.

Olympicnic grec à Cluny, pour une journée entre amis

L'agence des Traces et Découverte convie ses visiteurs pour une journée conviviale, gourmande et sportive avec une visite commentée de la ville à vélo. Au menu : flirt avec Bacchus, terres d'Olympe, délices d'Athéna ou encore la marché d'Héraclès. De quoi réviser la mythologie grecque tout en savourant des produits frais et locaux !

Le dimanche 08/09 de 10h à 18h

Plus d'informations ici

''Fantastic Picnic'' au chalet de la Haute-Joux, pour se retrouver en famille

Une journée de découvertes au chalet de la Haute-Joux avec un programme bien rempli : accrobranche, balade à poney, tir à l'arc ou tir à la carabine laser... on n'oublie pas les JO ! Au menu : une cancoillonade géante accompagnée d'un gâteau au sucre on ne peut plus local. On en salive d'avance !

Le samedi 07/09 de 10h30 à 17h

Plus d'informations ici

''Fantastic Picnic'' Olympique à la Cité internationale de la gastronomie & du vin de Dijon

Orchestré par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme en partenariat avec Atout France, ce sera l'occasion de s'initier à des disciplines olympiques proposées par la Comité régional olympique et sportif. Au menu : un pique-nique au cœur du village gastronomique préparé par le chef Colombo.

Le samedi 07/09 de 11h à 16h

Plus d'informations ici

Infos +

Retrouvez les 45 ''Fantastic Picnic'' sur : Fantastic Picnic - Programme

Plus d'informations sur : www.bourgognefranchecomte.com - fantastic picnic