540 activités en pleine nature proposées en 2024 par la LPO Bourgogne-Franche-Comté

Tout au monde de l’année, les amoureux de la nature pourront retrouver une multitude d’activités organisées dans les huit départements de Bourgogne-Franche-Comté, à savoir : : sorties, initiations, chantiers, conférences, suivis de populations, sauvetages, formations, randonnées ou encore ateliers.

"2024 marquera l’année de l’arbre et de la haie pour la LPO. L’occasion de rappeler quelques mots du président national Allain Bougrain-Dubourg « Comment accueillir la biodiversité, limiter l’érosion, stocker le carbone ou faire de l'ombre ? En préservant les arbres et les haies tout simplement ! En automne et en hiver, on taille ou on plante ; au printemps et en été, période de la reproduction de la faune sauvage, on laisse la nature s'épanouir. On contemple.", rapporte la LPO.