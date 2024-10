80,6 millions d'euros d'aides régionales votés en Commission permanente ce jeudi 17 octobre

Aides individuelles aux entreprises

Afin de soutenir l'entrepreneuriat (TPE/PME), la Région attribue un montant total de 1,6 M€ en faveur de 18 entreprises.

Soutien aux TPE

34 projets sont soutenus sous forme d'avances remboursables pour un montant total de 803 120€, permettant le maintien et/ou la création de 117 emplois.

Ecole nationale supérieures des arts et métiers de Cluny

Dans le cadre du Contrat de plan État-Région (CPER) 2021-2027, la Région attribue à l’École nationale supérieure des arts et métiers (ex ENSAM) de Cluny (71), une subvention de 2,1 M€ pour la restructuration de l’aile nord et de l’annexe de la résidence étudiante.

Contrats TEA (Territoires en action)

La Région Bourgogne-Franche-Comté investit 170 M€ dans 35 contrats ''Territoires en action'' (TEA), couvrant l’ensemble de son territoire. Ces contrats accompagnent les projets des collectivités contribuant à l'adaptation au changement climatique et à l'attractivité.

Soutien aux centralités rurales

La Région vote une enveloppe globale de 272 830 € pour l’aménagement de l’entrée de la commune de Saint-Gengoux-le-National, cité médiévale (71).

Effilogis logement social et collectivités

La Région accorde une subvention de 165 000 € à la commune de Cléron (25) pour la création d’un musée et la rénovation du logement attenant, dans un bâtiment communal.

Chaufferie biomasse à Pirey (25)

Dans le cadre de sa politique de soutien aux énergies renouvelables, la Région accorde une subvention de 192 800 € à l’OGEC François Cartannaz pour la réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée pour l’école et le collège François Cartannay à Pirey (25).

RN 19 entre Héricourt et Sévenans (70)

La Région attribue une subvention de 7,18M€ au Département de la Haute-Saône pour financer le projet de 2x2 voies de la RN19 entre Héricourt et Sévenans (70).

Aides aux clubs sportifs

Au titre de la saison sportive 2024-2025, la Région accorde une aide globale de fonctionnement de plus de 1 275 000 € à treize clubs de Bourgogne-Franche-Comté.