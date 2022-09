7e challenge pour le don de sang à Besançon : comment participer ?

Du 31 octobre au 12 novembre prochain, le 7e challenge inter-organismes pour le don de sang aura lieu à Besançon. On vous explique comment, où et quand participer.

Le don de sang est un geste citoyen qui permet de soigner un million de malades chaque année en France. En Bourgogne-Franche-Comté, 600 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Pour participer à cette chaîne de solidarité, l’Etablissement français du sang (EFS) propose aux organismes de Besançon et Grand Métropole Besançon de concourir au 7e challenge pour le don de sang de Besançon.

Qui peut participer ?

Chacun peut inscrire et constituer une équipe en mobilisant collaborateurs, proches, adhérents et clients à venir faire un don pour l’équipe qu’il représente. Le groupe qui mobilise le plus de donneurs remporte le challenge, ceux qui mobilisent le plus de nouveaux donneurs et le plus jeune donneur sont également mis à l’honneur.

Le challenge ne se limite pas aux entreprises. Tout organisme quel que soit son statut (établissement public, institution, association, commerçant, ...) ou autre groupe de personnes peut participer.

Comment, où et quand participer ?

Pour inscrire votre équipe, deux étapes :

Inscrivez-vous par mail à laurie.oliveira@efs.sante.fr ou par téléphone au 07.63.99.59.88

Mobilisez vos collaborateurs, amis ou votre famille autour de cet évènement en diffusant les outils de communication qui vous seront transmis par l’EFS (newsletter, affiches, flyers) quelques semaines avant le challenge.

Une fois votre équipe inscrite, vos collaborateurs, clients, amis :

Encouragent à leur tour leurs proches à participer ;

Prennent rendez-vous pour donner leur sang sur mon-rdv-dondesang ou sur l’appli mobile Don de sang dans la rubrique Maison du don Besançon ou sur la collecte du Kursaal du 2 novembre en précisant le nom de l’équipe qu’ils représentent dans le champ "Entreprise" ;

Viennent donner leur sang du 31 octobre au 12 novembre à la Maison du don de Besançon EFS, Haut du Chazal (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 heures, le samedi de 8 h 30 à 12 heures et le jeudi 3 novembre de 8 h 30 à 20 heures. Ou bien le mercredi 2 novembre au Kursaal, place Granvelle, de 10 heures à 14 heures et de 15 h 30 à 19 h 30.

Quels sont les prix décernés ?

À l’issue du challenge, une réception aura lieu en présentiel à la Maison du don pour remercier les équipes participantes et annoncer les résultats. Seront mis à l’honneur :

L’équipe ayant rassemblé le plus de donneurs ;

L’équipe ayant rassemblé le plus de personnes effectuant leur 1er don de sang ;

L’équipe ayant mobilisé le plus jeune donneur ;

L’équipe ayant mobilisé le plus de donneurs de plasma ;

L’équipe ayant cumulé le plus de likes sur leur photo d’équipe publiée sur les réseaux sociaux (#challengebesancon2022)

Par ailleurs, même si vous ne pouvez pas donner, vous pouvez quand même participer en mobilisant votre entourage à créer une équipe !