À Besançon, 50 ans d’existence et une transmission réussie pour Sandy Chaussures

Implantée depuis 1975 rue Morand à Besançon, la boutique Sandy chaussures autrefois tenue par Anette et Mercoli a depuis été transmise à Alexandre Verny et son associé Lilian Girard, déjà gérants du Café Morand. La boutique fête cette année ses 50 ans d’existence.

Depuis 50 ans, Sandy Chaussures délivre conseils et expérience aux clientes à la recherche de chaussures en cuir de qualité. Le petit commerce indépendant aux allures de boudoir a depuis toujours fait le choix de travailler avec des ateliers italiens qui privilégient "le chaussant, la peausserie et l’humain", nous explique Alexandre Verny.

Si au départ, la reprise de la boutique est partie d’une simple blague, le projet s’est finalement rapidement concrétisé et les gérants de café situé à quelques mètres à peine sur le même trottoir, ont depuis 2021 enfilé une nouvelle casquette, ou plutôt chaussure. "On trouvait dommage de perdre un tel commerce" se remémore Alexandre qui s’est depuis familiarisé avec un tout autre univers, celui de la vente.

Une transition qui a pu se faire en douceur et grâce au soutien sans faille de l’une des anciennes propriétaires, Mercoli. Si elle n’est plus gérante, l’ancienne propriétaire est pourtant encore présente par moments dans la boutique "en garde-fou" pour distiller ses conseils et permettre de "profiter encore un peu de son expérience".

Conseil, qualité et respect du client pour devise

D’ailleurs, lorsqu’on demande à Alexandre Verny, le secret d’une aussi longue longévité, la réponse ne se fait pas attendre : "le conseil, la qualité, l’accueil, le respect du client et se dire que rien n’est jamais acquis". Le chausseur indépendant accorde le temps nécessaire à chaque cliente pour lui permettre de trouver chaussure à son pied. "La vente c’est une chose, mais le confort de la cliente c’est supérieur" nous explique Alexandre lorsqu’il évoque ce métier "qui nécessite beaucoup de patience" et "d’écoute active".

La boutique dispose d’une clientèle éclectique, régulière et fidèle qui vient parfois de très loin, à l’image de cette ancienne étudiante du CLA, vivant aujourd’hui à Pékin mais qui revient une à deux fois par an à la boutique pour se procurer de nouvelles paires.

En plus d’une centaine de modèles de chaussures, on trouve également chez Sandy des parapluies de marque française et des produits uniques de maroquinerie parfois assortis aux chaussures. Pour célébrer ce bel anniversaire, la boutique propose d'ailleurs de grosses promotions à destination de ses clientes jusqu’au 1er mars 2025.

Infos +