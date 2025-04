À Besançon, des réunions de sensibilisation sur le moustique tigre

Présent à Besançon depuis janvier 2023, le moustique tigre fait l'objet d'une surveillance accrue en raison des risques sanitaires et des nuisances qu'il représente. Pour lutter efficacement contre sa prolifération, la Ville de Besançon, l'Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté et Promotion Santé BFC organisent trois réunions publiques d'information et de sensibilisation dans la capitale du temps.