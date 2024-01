À Besançon, des savons naturels créés dans le laboratoire de Valentine…

Dès que l’on entre, on ne peut pas se tromper, nous sommes bien dans une savonnerie. Une douce odeur emplit la pièce où sont exposées les créations de Valentine. Au fond, dans une propreté impeccable, se trouve le laboratoire…

Des savons insolites et engagés

Le cursus en chimie et la formation à l’université européenne des senteurs et des saveurs de Valentine sont un vrai plus pour acquérir la rigueur nécessaire à la conception des savons. Mais ce qu’elle aime par dessus tout, c’est créer, jouer avec les formes et les couleurs.

Elle a d’ailleurs voulu casser les codes du "greenwashing" (méthode utilisée pour donner une impression d’écologie à des fins marketings) car elle ne veut pas de savons aux couleurs fades. Pour cela, elle a choisi des pigments naturels comme de l’ortie (ramassée par ses soins), du jus de carotte (provenant des légumes des sables aux Auxons, de l’indigo pour le bleu, de la racine des fleurs de garance pour le rouge, des noyaux de pruneau broyés finement pour le jaune-orange. Le tout agrémenté d’huiles essentielles sélectionnées avec soin et d’huile de tournesol oléique fourni par la ferme des Cramaillots, des agriculteurs situés à Vauchoux près de Vesoul.

Chacun devrait pouvoir trouver son bonheur parmi les cinq recettes proposées par Valentine : Le "bonjour" (au colza), le "mal luné" (au thym, ortie et chanvre), le "fleuri" (à la carthame, garance et lavandin), le "rêveur" (à la cameline, et au lait d’avoine) et "l’ensoleillé" (à la bergamote, cameline, noyaux de pruneau broyés et carotte).

"Un savon met un mois voire un mois et demi à sécher", précise Valentine. Il faut donc prendre son mal en patience. Un élément qui lui plaît particulièrement : "J’aime le fait que l’on ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. J’aime les voir évoluer de jour en jour. Finalement, c’est un peu comme un bon fromage".

La conception

Première étape : enfiler une charlotte, des surchaussures, mettre un masque de protection, se laver les mains et c’est parti !

Plus facile à dire qu’à faire ! On met la main à pâte !

Même si Valentine reste modeste sur le niveau de difficulté de réalisation, il ne faut pas oublier qu’elle a suivi des études de chimie. On manipule ici de la soude, un élément à ne pas prendre à la légère. À notre arrivée, elle a déjà préparé la lessive de soude (un masque à gaz est requis pour cette opération).

Ensuite, nous nous attelons à peser les différents ingrédients : lessive de soude, huile, bergamote. Le tout est mis progressivement dans un large faitout. Il convient de mélanger les ingrédients avec délicatesse à l’aide d’un robot mixeur plongeant, en évitant toute projection et en ne faisant pas entrer de bulle d’air dans le mélange.

Une fois le mélange à la bonne consistance, nous le transvasons dans des béchers pour le couler dans les moules.

Il faudra ensuite attendre un mois avant de pouvoir les utiliser !