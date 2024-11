La 4e édition de Vache de salon ouvre ses portes pour le week-end à Besançon

L’évènement Vache de salon revient à Besançon ce week-end du 15 au 17 novembre 2024 au parc des expositions de Micropolis. Pas moins de 180 montbéliardes sont exposées ainsi que des chevaux de trait comtois et quelques animaux de la ferme. Au programme : concours, dégustations, spectacles, exposition et des animations autour du terroir franc-comtois.

Cette quatrième édition de Vache de salon a ouvert ses portes ce vendredi à 11h00. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront assister à plusieurs concours agricoles tels que le concours départemental “Doubs, Terre d’Elevage” de la vache Montbéliarde avec championnats Adulte et Sénior sur le ring, Concours des races Simmental, Prim’Holstein et Charolaise, et le concours juments et pouliches Trait Comtois pour la journée de samedi. Dimanche, place aux plus belles mamelles avec les élections de la Grande Championne 2024 et de la Super Mamelle 2024, ainsi que le concours départemental “Doubs, Terre d’Elevage” de la vache montbéliarde avec championnats Jeune et Espoir.

Pour découvrir ou redécouvrir le terroir régional, une vingtaine de producteurs présentent une grande sélection de produits : bières artisanales, produits laitiers, salaisons, friandises ou encore des vins et spiritueux.

Au programme également, l’exposition ”Femmes et agriculture”. Depuis plusieurs semaines, deux photographes bénévoles parcourent le département du Doubs pour se rendre sur le lieu de travail de femmes, volontaires et représentatives d’une activité agricole. Elles mettront en valeur lors d’une exposition photo en noir et blanc, le caractère et le savoir-faire de ces femmes dans leur travail au quotidien. Elles sont plus d’une vingtaine à avoir répondu présentes pour aider à illustrer et mieux montrer leur manière de travailler dans un milieu majoritairement masculin.

Des spectacles équestres seront joués dimanche 17 novembre. Jérôme Sefer et son équipe mettront en scène une quinzaine de chevaux sur la piste : du poney miniature jusqu’à l’emblématique cheval Comtois en passant, entre autres, par le lusitanien et le pure-race espagnol.