Selon une annonce officielle publiée sur un réseau social mardi 12 mars 2024, les gérants du bar ont annoncé la prochaine fermeture du Chill Out, situé rue Bersot à Besançon.

Après environ 6 ans d’installation dans la rue Bersot dans une ambiance reggae, le Chili Out fermera samedi 16 mars 2024.

”Un grand MERCI à vous tous, clients, artistes, amis... sans qui nous ne serions plus là aujourd’hui”, écrivent les gérants, Marilyn et Jean-François, ”une très belle page se tourne et nous partons, en ce qui nous concerne, en écrire une nouvelle.”

Nous avons tenté de joindre les gérants ce mardi 12 mars vers 09h00, mais notre demande est restée sans réponse jusqu’à présent.