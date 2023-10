À Besançon, le magasin de puériculture Bébé 9 va bientôt fermer défintivement

Dans le cadre de la première étape du projet de rénovation de l’ancienne institution Saint-Jean porté par l’entreprise SMCI dans le quartier Saint-Claude à Besançon, une matériauthèque éphémère a été inaugurée à l'initiative de Grand Besançon Métropole et du Pôle Energie Bourgogne Franche-Comté mardi 17 octobre 2023. Plus de 150 tonnes de mobiliers, faïences et autres objets de récup’ ayant participé à l’immense histoire du lieu seront bientôt en vente aux entreprises comme aux particuliers.