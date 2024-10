À Besançon, une nouvelle résidence étudiante va sortir de terre près de l’Institution Notre-Dame Saint-Jean

À la rentrée 2026, une toute nouvelle résidence étudiante ouvrira à proximité directe de l’Institution Notre-Dame Saint-Jean à Besançon. Un projet étudié entre l’établissement et le groupe SMCI dans le cadre de la construction et de la rénovation de l’ensemble immobilier Le Domaine Hugo dans le quartier Saint-Claude.

Figure de l’éducation bisontine depuis 1838, l’Institution Notre-Dame Saint-Jean accueille des élèves de la maternelle au post-bac sur deux sites, l’un rue de la Grange du Collège, l’autre chemin de l’Espérance à Besançon. En tout, ce ne sont pas moins de 3.000 élèves et étudiants qui y sont scolarisés.

Si aujourd’hui l’ancienne institution Saint-Jean, située chemin des Grands bas est aujourd’hui en cours de rénovation et de construction dans un programme immobilier porté par le groupe SMCI, l’actuelle Institution Saint-Jean continue son évolution en se développant, notamment pour accueillir, à terme, 400 étudiants du bac +2 au bac +5.

En effet, dès la rentrée 2025, l’établissement ouvrira son propre campus "pour offrir un véritable cadre dédié aux étudiants avec un nouveau bâtiment qui répond aux attentes des jeunes et dans de meilleures conditions d’accueil d’étudiants parce que maintenant, les grandes écoles se dotent de locaux modernes, aérés, lumineux", nous explique Martial Gaillard, directeur de l’Institution Notre-Dame Saint-Jean.

”Ce projet se marie parfaitement avec notre politique de développement de l’enseignement supérieur”

En parallèle, à seulement quelques mètres de là, dans le cadre de son futur ensemble immobilier Le Domaine Hugo sur l’ancienne Institution Saint-Jean, une résidence étudiante sortira de terre pour la rentrée 2026.

En 2021, lors de l’étude du dossier, SMCI s’est rapproché de l’Institution Notre-Dame Saint-Jean pour connaître les besoins de l’établissement. Rapidement, s’est dessiné un réel besoin d’une résidence pour loger les élèves en post-bac à proximité. "Ça nous intéressait d’avoir une résidence étudiante juste à côté, notre internat qui accueille les lycéens est complet donc on ne peut pas accueillir nos étudiants", déplore le directeur de l’Institution.

Une volonté concrétisée par SMCI. "C’est avec un grand plaisir qu’on a étudié cette solution », nous confie Fabrice Jeannot, président du groupe immobilier, qui a intégré le projet d’une résidence étudiante de 53 logements dans Le Domaine Hugo, baptisée Gavroche. "On redonne vie à l’ancien Saint-Jean, le Saint-Jean actuel évolue et continue de se développer", indique-t-il. Et pour Martial Gaillard, ”ce projet se marie parfaitement avec notre politique de développement de l’enseignement supérieur, il répond à nos besoins en logements pour nos étudiants ".

Un côté pratique pour les étudiant

Si toutes les conditions ne sont pas encore officialisées, les étudiants de l’institution, locataires de la résidence, auront un accès direct au parc de leur établissement et pourront profiter de formules repas proposées au service de restauration de l’internat de l’établissement.

Des logements pour les étudiants de Saint-Jean, mais pas que…

Les 53 studios sont l’option la plus proche pour des étudiants de l’Institution Saint-Jean, mais tous les étudiants de Besançon à la recherche d’un appartement pourront en faire la demande selon les logements disponibles. À noter que la Résidence Gavroche est située près de plusieurs établissements d’enseignement supérieur bisontins.

”Un potentiel locatif très important”

Les logements de la Résidence Gavroche sont en vente dès à présent. Pour Patrick-Olivier Equoy, directeur général du groupe SMCI, ”c’est une solution idéale pour les étudiants post-bac qui tombe au bon moment”, avant de souligner que ”le potentiel locatif est très important et à tarifs avantageux” pour les futur(e)s propriétaires. Pourquoi ? ”Parce qu’il est situé juste à côté du lycée Saint-Jean, mais aussi près du lycée Pergaud et non loin du campus de la Bouloie”, rappelle-t-il.

