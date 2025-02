À Pontarlier, l’entreprise Doubs-Recyclage au cœur d’une controverse environnementale

L'activité de l'entreprise Doubs-Recyclage, spécialisée dans le recyclage de déchets et enreigstrée comme Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), suscite une inquiétude croissante parmi les habitants du quartier Chapelle-Charpillot à Pontarlier, a-t-on appris dans un communiqué du 21 février 2025. En cause : un trafic industriel intense de camions dans les rues résidentielles et plusieurs ”non-conformités” enrvionnementales relevées sur le site d'exploitation.

D'après un rapport d'observation réalisé le 13 novembre 2024 par des riverains, près de 156 camions circuleraient quotidiennement dans le quartier, empruntant des voies étroites et résidentielles, parfois sans trottoirs, et passant à proximité d'une école maternelle. Plusieurs cas de transports de déchets non bâchés et de chargements mal arrimés ont été signalés, accentuant les risques pour la sécurité des riverains.

Des non-conformités environnementales avérées

Un rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 7 juillet 2023 a relevé sept non-conformités sur le site de Doubs-Recyclage. Parmi lesquelles, des débordements de déchets sur une parcelle communale située en zone naturelle protégée. Ces infractions environnementales ont amené l'association France Nature Environnement 25 (FNE25) à s'intéresser au dossier, avec un avis attendus dans les prochains mois.

Si les services de la préfecture semblent prendre la situation au sérieux, comme en témoignent les inspections de la DREAL, la municipalité reste plus réservée. "Le maire a refusé toutes nos propositions foncières, sans explication, le 1er Juillet 2024", affirment des représentant(e)s du comité de quartier. Toutefois, une partie de sa majorité semblerait s'émouvoir peu à peu de la situation.

Un recours juridique en cours

Un recours a été déposé au tribunal administratif pour contester certaines pratiques de l’entreprise. Face à l'ampleur de la controverse, les riverains et les associations environnementales espèrent voir émerger des solutions concrètes, notamment le déplacement du site de recyclage vers une zone plus adaptée. L'avenir de Doubs-Recyclage à Pontarlier semble donc dépendre des prochaines décisions judiciaires et administratives.