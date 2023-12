Action antispéciste à Besançon : Animal Rebellion face à KFC au tribunal le 14 décembre

Lors de cette action du 31 octobre 2021, avait pur but de dénoncer des ”pratiques d’élevage et les conséquences écologiques et économiques désastreuses” de KFC. Trois militant(e)s sont entré(e)s dans le restaurant situé au centre-ville de Besançon à visage découvert avec des bombes de peinture lavable avant d’être expulsé(e)s. Des nuggets de blé avaient alors été distribués aux passant(e)s. La société KFC avait alors porté plainte.

La police a convoqué les 10 militant(e)s présent(e)s ce jour-là pour les interroger et prélever leurs empreintes et leur ADN. Deux militantes ont été condamnées à 2.300€ d’amende, dont 2.000€ avec sursis pour dégradations en réunion, ainsi que 19.856€ de dommages et intérêts. Animal Rebellion dénonce cette condamnation de ”honteuse” et qualifie des dommages-intérêts ”démesurés”.

Rassemblement à 13h00

En soutien aux militantes condamnées, plusieurs collectifs et associations antispécistes et/ou environnementales ont prévu de se joindre à un rassemblement prévu à 13h00 devant le tribunal (1 rue Mégevand) le 14 décembre ”pour exprimer d'une seule et même voix toute leur indignation envers les agissements de l'enseigne KFC”.