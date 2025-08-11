Alerte canicule en Bourgogne Franche-Comté : comment bien s'hydrater ?

En Bourgogne Franche-Comté, les températures devraient atteindre les 37°C ces prochains jours D’où la nécessité de bien hydrater son corps pour éviter la déshydratation ! Voici quelques astuces…

L’eau est la solution la plus efficace pour éviter la déshydratation. Il faut boire régulièrement. L’idéal ? Chaque matin, un grand verre d’eau aide à bien commencer la journée et réhydrater après une nuit de sommeil.

La tisane est aussi une solution mais il faut la boire tiède afin que l’organisme n’ait pas besoin d’évacuer de la chaleur supplémentaire et par conséquent de transpirer. Le thé (ou café) sont fortement déconseillés puisque ce sont des boissons diurétiques.

La limonade est aussi un bon moyen de s’hydrater. Encore meilleure si elle est faite maison, elle stimule la production de salive. Les limonades achetées sont souvent trop sucrées et n’hydrate que de manière provisoire.

Les fruits sont aussi recommandées lors de fortes chaleurs : la pomme, la pastèque, le pamplemousse, le melon, la nectarine…

L’eau de coco est utilisée depuis des siècles par les habitants du sud-est de l’Asie. Peu sucrée, elle est connue pour ses vertus hydratantes, mais aussi antioxydantes et isotoniques (sa composition serait très proche de celle du plasma sanguin).

La soupe ! Eh oui, surprenant non ? Pourtant, c’est une boisson parfaite en cas de fortes chaleurs. Faite maison, elle est composée de légumes dont la teneur en eau peut atteindre jusqu’à 90%. Non seulement elle désaltère, mais elle permet de faire le plein de vitamines et de minéraux ! Si vous n’avez pas envie de boire une boisson chaude, la soupe froide existe aussi (concombre, tomate, etc.).

Attention aux faux amis !

Les eaux gazeuses entraînent des ballonnements. De plus, certaines eaux pétillantes peuvent contenir beaucoup de sel (plus de 200mg par litre).

Les sodas frais sont pleins de sucre et ne désaltèrent pas.

Le thé et le café sont des boissons diurétiques. Elles sont donc peu recommandées en période de fortes chaleurs.

La consommation d‘alcool est à proscrire. La bière, qui pourrait rafraîchir dans un premier temps, n’hydrate pas l’organisme. Ainsi que tous les vins et bien sûr les alcools forts, même s’ils sont intégrés à des cocktails de fruits ou de l’eau gazeuse.