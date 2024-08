Angoisses de la rentrée des classes ? Les conseils de Maud Huot-Marchand sophrologue à Besançon

Chers parents, chers enfants,

Stresser juste avant la rentrée, ce n'est pas une fatalité ! Tandis que les parents veulent leur faire retrouver le rythme, enfants et ados se posent des questions qui peuvent très rapidement se transformer en angoisses (Est ce que je serai dans la même classe que Ruben ? Vais-je avoir Maîtresse Stéphanie ou Monsieur Bidule comme prof de Maths ?).

Il est important de leur apprendre (et à vous aussi) à gérer ces dernières journées de vacances et de ne pas les transformer en moments de stress. Concernant le rythme, le secret est non pas d'avancer l’heure du coucher, mais celle du réveil d'une demi-heure chaque jour : les journées vont s'allonger pour eux et le sommeil arrivera plus vite.

Au moment du coucher, je vous propose de chasser les écrans et d'établir un temps d’échange avec votre enfant ou votre adolescent afin de le rassurer. Remémorez-vous avec lui, toutes les réussites accomplies à l'école et ailleurs (sportives, artistiques, de confiance, de maturité, de bienveillance...).

La Sophrologie s'appuie sur les capacités intérieures et profondes que chacun possède, et en particulier celles que la personne a développé par le passé. Pour l’aider à dépasser ce moment un peu stressant comme la rentrée, je vous conseille cet exercice à faire avec votre enfant :

"Je t'invite à t'installer confortablement, peut être sur ton lit, et à fermer les yeux si tu le veux. Laisse ta respiration se calmer et se diriger doucement vers ton ventre. Inspire: le ventre monte et quand tu souffles par la bouche, il se dégonfle, comme un ballon.

Tu peux doucement, déserrer les dents, laisser ta tête, ton dos, tes jambes se détendre là où tu es, et tout ton corps devient relâché et parfaitement détendu dans une profonde expiration. RELAX

Tu vas maintenant laisser venir à ton esprit le jour où tu as réussi à lire tout seul, cela fait plusieurs semaines que tu as appris à lire, mais ça y est, tu as réussi à lire sans aide. Ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi (de la joie, des émotions, peut-être de la chaleur...)

Et regarde cet autre souvenir maintenant : ce moment où tu as pu lacer tes chaussures comme un grand, si tu t’en rappelles. Ou ce moment où tu as réussi à dire ta poésie devant toute la classe (réussi le brevet, cette compétition, cette figure …) et ce que tu as ressenti à l'intérieur de toi lorsque : ça y est, tu as réussi SEUL et grâce a tes capacités ! Tu vas maintenant prendre tout le positif de ces moments et de tes ressentis et tu vas les diriger vers le jour de la rentrée, peut être même des semaines qui suivent, et pourquoi pas jusqu'aux prochaines vacances.

Cette force intérieure, c'est TON super pouvoir qui va t'accompagner dans les jours, les semaines à venir et qui va t'aider à dépasser les doutes, le stress, les peurs et les angoisses.

Maintenant que tu sais toute la richesse que tu as à l'intérieur de toi et que tu vas t'appuyer sur elle pour te sécuriser, tu peux t'étirer, bailler et ouvrir les yeux."