Après Camaieu, c'est au tour de Cop. Copine et de Pimkie de fermer boutique

Crise sanitaire, hausse des prix... force est de constater les conséquences du contexte actuel sur les marques nationales de prêt-à-porter. Le samedi 1er octobre 2022, la chaîne Camaieu fermait définitivement ses portes entraînant avec elle le licenciement de 2574 salariés. Aujourd'hui et plus que jamais, nombreuses sont les enseignes à être sur la sellette en recherche de financement. Les enseignes Cop. Copine et Pimkie n'ont pas été épargnées par ce désastre.

La marque Cop. Copine ferme définitivement ses portes

Après 37 ans d'activité, l'enseigne Cop. Copine se voit dans l'obligation de cesser son activité. Depuis le 7 novembre dernier, la chaîne était en redressement judiciaire.

Si la marque n'a jamais trouvé de repreneur, un dossier a tout de même été validé par le tribunal de commerce de Bobigny le 31 janvier. Le groupe de prêt-à-porter féminin Antonelle acquiert 23 des 48 succursales Cop.Copine, ainsi qu'une partie des stocks qu'il pourra vendre sous six mois. Les points de vente seront basculés sous l'enseigne Antonelle et les 51 salariés travaillant dans ces magasins seront repris par la marque. Antonelle revendique 72 magasins, entre ses boutiques à plein prix et ses sites en villages de marques.

D'ici 2025, Pimkie fermera une centaine de magasins

Mi-février, la chaîne de mode féminine Pimkie sera cédée à Salih Halassi, entrepreneur franco-turc, propriétaire du groupe industriel Kindy. La famille Mulliez, propriétaire de la marque, accompagnera cette restructuration à hauteur de 250 millions d'euros. Sur les 213 magasins en France, une centaine devrait fermer entraînant la suppression de 500 emplois.

D'autres enseignes concernées

Selon un document de Force Ouvrière, la fermeture de 16 magasins Kookaï et de 12 magasins La Halle Chaussures serait également prévue au programme...

Info +

Cop. Copine à Besançon : 2 Rue Morand, 25000 Besançon

Pimkie à Besançon : Rue de Dole et 43 Grande Rue