Astuces éco : comment diminuer sa consommation d’électricité ?

Éteindre les appareils en veille

Éteindre les veilles peut permettre d’économiser jusqu’à 15 % de la facture d’électricité (hors chauffage et eau chaude), soit plus de 100 € / an. Garder en veille les équipements audiovisuels et informatiques, les appareils de cuisson et le petit électroménager (cafetière, machine à pain...) n’est pas très utile. Débrancher une machine espresso (qui contient une veille cachée) permet d'économiser 3 à 4 € par an.

Il est aussi utile d’éteindre la box internet la nuit ou pendant votre absence.

Éteindre les lumières en sortant (c'est pas Versailles !)

À chaque sortie d’une pièce de la maison ou de l’appartement, il est important déteindre la lumière, même si vous y retournez peu de temps après.

Dans un lieu comme les WC, il peut être économique d’éteindre la lumière pendant que vous faites ce que vous avez à faire.

Éteindre les luminaires décoratifs (idem !)

Pour faire un maximum d’économie, n’utilisez que les luminaires nécessaires et évitez d’allumer les décorations lumineuses, mais si ce sont des Led.

Faire tourner la lessive et la vaisselle à certains horaires en mode Eco

D’abord, attendez que votre appareil soit rempli pour le lancer pour économiser le plus de cycles possible. Ensuite, il est préférable de les lancer entre 22h et 6h et avec un mode Economique si votre appareil en est équipé.

Éviter le sèche-linge

Le sèche-linge est très énergivore. Alors pendant cette période, préférez pendre votre linge sur un sèche-linge, à l'ancienne, près d’un radiateur et dans une pièce aérée.

Éteindre le four avant la fin de la cuisson

Lorsque vous cuisinez un plat au four, vous pouvez programmer le minuteur quelques minutes plus tôt pour l’éteindre. La cuisson se poursuivra à condition ne pas ouvrir la porte ! Une fois la cuisson terminée, laissez la porte du four ouverte pour profiter de sa chaleur.

Diminuer la luminosité de la télévision

Pour faire économies, même minimes, on peut également penser à réduire la luminosité de la télévision. L’appareil consommera moins d’énergie.

Débrancher chargeurs, ordinateurs, tablettes, consoles de jeu…

Inutile de laisser des chargeurs branchés sans appareil branché. Par ailleurs, charger un ordinateur ou une tablette non stop va fragiliser la batterie. Il vaut mieux débrancher les chargeurs lorsque vous n’en avez pas besoin ou dès que la batterie est chargée au maximum.

Éviter les bains, préférer les douches courtes

Les économies d’énergie passent aussi par la consommation d’eau chaude. Préférez prendre une douche plutôt qu’un bain. En moins de 4 minutes, il est possible de se laver le corps correctement (si si promis !). Pour le lavage des cheveux, ça dépendra de leur longueur et de leur épaisseur, mais il est important de couper l’eau lors de l’application du shampoing ou du soin.

Bloquer les entrées de froid

À part les aérations qui ne doivent surtout pas être obstruées, veillez à ne pas laisser d’air froid passer dans les fenêtres et les portes. Pensez à baisser les volets le soir ou en journée, équipez-vous de rideaux thermiques ou encore de boudins pour les bas de portes. C’est efficace !

Baisser le chauffage

Enfin, baisser la température de votre intérieur est également un bon geste pour faire des économies d’énergie et d’argent ! Lorsque les températures sont douces en hiver, pensez à régler votre thermostat ou vos radiateurs manuellement, enfilez des chaussettes, un pull et mettez-vous sous un plaid !