"Au bonheur des 4 pattes" : des étudiants mobilisés pour recueillir des chats abandonnés

L’association située aux Bâties en Haute-Saône accueille principalement "des chats adultes pour la stérilisation et les chatons pour les placer auprès de familles aimantes", nous précise-t-on . Chrystelle Bôle, représentante de l’association, constate de "plus en plus d’animaux sont abandonnés"…

Sensible au bien être animal, les trois étudiants Alexis, Sihem et Corentin veulent être "une solution". Pour ce faire, ces jeunes motivés ont réalisé des missions diverses et variées avec un seul but en tête : "développer la notoriété de l’association" : "Nous avons organisé deux collectes, une tombola, une prospection et un emballage cadeau dans le but d’obtenir des gains financiers", nous expliquent-ils.

L’abandon puni de 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende

Pour rappel, les sanctions encourues pour l’abandon d’un animal sont de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. "Ces peines peuvent être complétées par l'interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal ainsi que par l'interdiction, pour cinq ans maximum, d'exercer l'activité professionnelle qui a permis de préparer ou d'effectuer l’abandon", rappelle le ministère de l'Agriculture sur son site internet.