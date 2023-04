Avec le Crédit Agricole Franche-Comté, soyez récompensé pour vos actions RSE et tentez de gagner jusqu’à 5.000 € !

La RSE est un concept clé qui implique que les entreprises doivent non seulement se concentrer sur leur performance financière, mais également sur leur impact social et environnemental. De plus en plus d’entreprises sont convaincues que la RSE est un impératif pour assurer leur pérennité et contribuer positivement à la société, et le Crédit Agricole Franche-Comté en fait partie.

En créant ce concours INSOLIT, le Crédit Agricole Franche-Comté démontre son engagement à promouvoir une économie plus responsable et durable dans la région. Pour les entreprises qui sont déjà engagées dans la RSE, c'est une occasion unique de se faire remarquer et de recevoir une reconnaissance pour leurs efforts.

Les participants auront la chance de montrer leur engagement RSE et les gagnants pourront remporter un prix allant jusqu’à 5.000 €.

A qui s’adresse le concours ?

Le concours INSOLUT est ouvert à toutes les entreprises de la région Franche-Comté qui ont pris des mesures concrètes, dans l’année 2022, pour intégrer les critères de la RSE dans leur stratégie d'entreprise.

Les étapes du concours INSOLUT :

Les entreprises participantes ont la possibilité de soumettre leur candidature en ligne jusqu’au 30 avril 2023.

Une pré-sélection de neuf candidats aura lieu le 5 mai 2023.

Les candidats devront ensuite réaliser un pitch vidéo dans un délai de 17 jours.

Un second jury se réunira le 31 mai 2023, désignant cinq grand gagnants, dont un qui sera désigné par le public.

Les gagnants seront annoncés le 6 juin 2023.

Si vous êtes une entreprise engagée en faveur de la RSE, ne manquez pas cette opportunité unique de participer au Concours INSOLIT du Crédit Agricole Franche-Comté.

Déposez votre candidature avant le 30 avril 2023, sur la page insolut.ca-franchecomte.fr

Le Crédit Agricole Franche-Comté attend avec impatience vos candidatures. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi RSE ?