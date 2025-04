Besançon accueille la première édition de l’Oxfam Tour

L'événement a pour objectif de créer des liens dans les quatre coins de la France. Organisé par Oxfam France, c’est une soirée, où les citoyens et citoyennes dans les territoires sont invités à échanger plus précisément sur des questions de solidarité, d'égalité, de justice sociale et environnementale, en présence de Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France et de la compagnie Les Trois Sœurs.

Cette première édition, en partenariat avec la Ville de Besançon, aura pour thème : La richesse des uns fait-elle la pauvreté des autres ?

Au programme de la soirée :

18h30 – Accueil du public au Petit Kursaal à Besançon

19h – 20h30 – Soirée : Bingo engagé avec plusieurs lots à gagner Intervention inspirante sur la justice fiscale et les inégalités Théâtre Forum (pièce de théâtre participative) avec la Compagnie des Trois Sœurs, une troupe implantée à Besançon et engagée sur de nombreuses thématiques Réflexion sur les façons de s'engager à son échelle pour un monde plus solidaire

20h30 – 21h30 : Temps de rencontres et d’échanges avec les équipes d’Oxfam France et Cécile Duflot, Directrice Générale de l’association.

L’événement est gratuit, ouvert à toutes et tous. Réservation obligatoire.

Infos +

Oxfam Tour