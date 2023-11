Besançon accueille les 3e assises nationales des insectes pollinisateurs

La Ville de Besançon et ArthropologiA organisent les troisièmes assises nationales des insectes pollinisateurs les 15 et 16 novembre 2023 au Kursaal de Besançon (25). Cet événement réunira des professionnels pour échanger et avancer sur les solutions face à l'effondrement des pollinisateurs.

Les dernières Assises, en 2019, avaient donné l'opportunité à 250 professionnels de bénéficier d'un moment unique dédié au sujet fondamental des pollinisateurs. Ces derniers assurent en effet des fonctions écologiques majeures, et jouent un rôle essentiel dans le maintien de nos paysages, nos cultures et plus largement la biodiversité.

Depuis, de nombreux acteurs ont travaillé ensemble sur l'écriture du Plan pollinisateurs (2021-2026), porté par les Ministères de la Transition Écologique et de la cohésion des territoires et de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Un MOOC dédié aux pollinisateurs a été développé (+ de 17 000 inscrits), des formations naturalistes sur les pollinisateurs ont été organisées. Plus largement, ces Assises ont renforcé les synergies pour faire avancer la connaissance sur les insectes pollinisateurs.

Un déclin alarmant des populations d'insectes pollinisateurs

Deux ans après le lancement de ce plan, il est temps de réunir à nouveau les différentes parties prenantes et acteurs du territoire : responsables d'espaces verts, techniciens agricoles, gestionnaires, chercheurs, apiculteurs, décideurs, naturalistes, associations de protection de la nature ou de sensibilisation du public.

En effet, alors que le déclin alarmant des populations d'insectes pollinisateurs est scientifiquement documenté, et que de nombreuses actions favorables à leur préservation et simples à mener sont déjà connues des professionnels, certains freins restent difficiles à lever (acceptation des zones non tondues par le grand public, bords de champs non gérés, haies non taillées, zones en libre évolution, modification du fleurissement en ville....

Cette 3e édition a donc pour objectif d'identifier des leviers pour accompagner le changement et passer à l'action rapidement, à grande échelle, en s'appuyant plus particulièrement sur les sciences humaines, comme levier de la transformation.

Une soirée pour le grand public

La Compagnie bisontine Keichad proposera une restitution des échanges qui se seront tenus durant ces assises nationales des insectes pollinisateurs. Trois comédiens animeront une émission spéciale "Ni polis, ni acteurs". Ils mettront en lumière une partie des sujets abordés au travers d'improvisations, de théâtre d'ombre et de la suspension consentie de l'incrédulité du spectateur. Un spectacle de niche… heu de ruche…

Le Scènacle, jeudi 16 novembre à 19h.

Entrée gratuite

Réservation conseillée par mail à : animations.dbev@besancon.fr

(Communiqué)