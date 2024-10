Besançon : nouvelle campagne de stérilisation des chats errants

La campagne de stérilisation consiste à capturer les chats errants, les transporter chez les vétérinaires, les faire stériliser, les identifier et les remettre en liberté sur les lieux de capture suivants :

Chateaufarine

Planoise

Hauts du Chazal

Tilleroyes

Montboucons

Saint-Ferjeux

Velotte

Centre-ville

Les Prés-de-Vaux

Clairs-Soleils

Fontaine-Écu

Durant cette période, il est ainsi demandé aux propriétaires de faire attention à leurs chats et de les identifier par exemple avec un collier (anti-étranglement et sans clochette).

La stérilisation comme acte de protection

Pour rappel, la surpopulation féline génère différents problèmes : malnutrition, maladies, nuisances, faim, froid, violence de certains humains... C’est pourquoi, la Ville rappelle les nombreux avantages de la stérilisation : réduction des bagarres, miaulements, marquages urinaires et de territoire, moins d’agressivité mais aussi de contaminations de maladie, une population stabilisée et une fonction sanitaire en chassant les souris et en éloignant les rats.

Cela permet également de prolonger l’espérance de vie des chats, diminuer les risques de maladies, éviter l’euthanasie des portées non désirées et enfin diminuer les inconvénients des chaleurs.

Nécessitant un investissement considérable, les personnes qui souhaitent venir en aide durant la campagne sont invitées à écrire à : marie-therese.michel@besancon.fr

