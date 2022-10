Besançon : on a visité les ateliers de Mantion pour les 102 ans de l’entreprise

Vendredi 7 octobre 2022, Mantion, entreprise française bisontine spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation des systèmes coulissants pour le bâtiment, a fêté ses 102 ans. "2 ans de plus dus à la conjoncture, qui n’ont fait que renforcer notre détermination à retrouver des moments de convivialité partagés" selon Martial Devaux, nouveau président du groupe depuis le mois de janvier dernier.

"Cette rencontre, c’est l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir les produits Mantion et les ateliers à nos clients et partenaires, mais aussi et surtout l’expertise et les talents des femmes et des hommes qui font notre richesse depuis plus de 100 ans ." - Martial Devaux, président de Mantion