Besançon passe à l’heure olympique et dévoile son programme des Jeux

Durant cinq mois, d’avril à août 2024, Besançon se met au rythme des Jeux. À l’occasion d’une conférence de presse jeudi 4 avril, la maire de Besançon Anne Vignot, son adjoint chargé aux sports Abdel Ghezali et d’autres acteurs du monde sportif local, ont dévoilé le programme d’événements sportifs et culturels de la ville.

À travers 27 animations réparties sur cinq mois au sein de tous les quartiers bisontins, la Ville de Besançon a fait en sorte que les Jeux olympiques et paralympiques 2024 viennent aux Bisontins et ponctuent leur été. L’objectif pour Anne Vignot, "engager tous les publics dans cette ferveur olympique" dont les Jeux débuteront le 26 juillet prochain et le 28 août pour les Jeux paralympiques.

Ceux-ci pourront d’ailleurs être suivis 7 jours sur 7, avec même quelques nocturnes, sur écran géant au sein du village olympique baptisé Club 2024 implanté du 26 juillet au 11 août et du 17 août au 1er septembre à la Malcombe.

Des animations gratuites et accessibles à tous

Parallèlement, d’autres événements gratuits et accessibles à toutes et tous viendront compléter le programme. Les festivités ont commencé dès cette semaine avec la semaine olympique et paralympique et se poursuivront jusqu’au 1er septembre 2024. Parmi les événements déjà bien connus comme Grandes heures nature ou le raid handi’forts, également quelques nouveautés avec le Décathlon de la boucle le 24 mai, l’action "Place aux filles" le 25 avril ou encore les différentes manifestations de quartier baptisées "La rue est à nous". Tous sont à retrouver dans le programme complet des événements sportifs et culturels de la Ville de Besançon.

Avec un budget total de 240.000€, la Ville de Besançon et Grand Besançon Métropole ont souhaité la "jouer collectif" en impliquant tous les acteurs locaux du sport mais également du territoire avec la présence des mouvements sportifs et associatifs comme nous l’explique Abdel Ghezali dans notre vidéo.

Parallèlement, la Ville et GBM ont également fait l’acquisition de près de 800 places pour les JO et JOP pour un coût global de 90.000€ (environ 50.000 Ville et 40.000 GBM) aux deux collectivités. Ce budget prend également en charge le transport. Les billets seront redistribués aux clubs sportifs du territoire, aux maisons de quartiers et au CROUS afin de permettre à des jeunes sportifs, issus des quartiers ou encore étudiants d’assister à des compétitions olympiques.