The body shop revient place de la Révolution à Besançon

Après avoir fermé le rideau en 2017 place de la Révolution, The body shop a de nouveau ouvert ses portes le 8 mars 2023 à Besançon.

"Le magasin avait fermé ses portes, car le local était trop cher place de la Révolution", a précisé Ophélie Jurski, salariée du magasin. De retour au sein des rues bisontines, la marque s'installe désormais en tant que premier magasin franchisé de France et souhaite poursuivre son développement partout sur le territoire. "Le local a été attribué à Besançon place de la Révolution par pur hasard, c'est juste à côté de l'ancien en 2017", a-t-elle ajouté.

100% vegan d'ici 2023

Construit en bois et en métal recyclés, le commerce propose environ 600 références destinées aux hommes et aux femmes. Chaque packaging est entièrement recyclé à 100% dont certains produits sont rangés dans des "bacs", récupérés de chez la poste. Aussi, les clients peuvent venir recharger leurs bouteilles de The Body Shop grâce au nouveau comptoir rechargeable.

Précurseuse des produits non testés sur les animaux, la marque The body shop devrait d'ici fin d'année 2023, disposer uniquement de produits 100% vegan. "Pour le moment, nous sommes encore à 98% car nous avons encore de la cire d'abeille" a-t-elle conclu. La marque possède également des produits issus du commerce équitable et solidaire.

Infos pratiques