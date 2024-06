Bilan économique 2023 en Bourgogne Franche-Comté : l’emploi ralentit, une activité économique peu dynamique

Selon l’Insee BFC, la reprise économique post-crise sanitaire observée en 2021 et 2022 fait place à une situation moins porteuse en 2023. Dans la région Bourgogne Franche-Comté, des secteurs sont à la peine, mais quelques signaux positifs sont encore visibles cette année.

Avec les crises géopolitiques et l'inflation, la consommation stagne et pèse sur l’emploi et les conditions de financement ne sont pas favorables aux investissements des entreprises, ni aux emprunts des ménages.

En 2023, l’emploi salarié en #BFC s’établit à un niveau record mais ne progresse plus. Le secteur marchand hors intérim affiche une progression moins marquée que les années précédentes. Pour en savoir plus?https://t.co/1PhFj7Lb5d pic.twitter.com/bnM0BpKYqg — Insee Bourgogne-Franche-Comté (@InseeBFC) June 13, 2024

Dans ce contexte, la dynamique de l’emploi faiblit et le taux de chômage augmente, notamment chez les jeunes. L’essoufflement de la croissance se ressent sur le développement du tissu productif. Les créations d’entreprises se stabilisent à un niveau élevé, uniquement portées par les micro entreprises. En outre, les défaillances d’entreprises sont en nette progression et dépassent leur niveau d’avant-crise.