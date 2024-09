Biscuiterie Mistral, 70 ans de goumandise et d’histoire

70 ans, ça se fête en boutique

La Biscuiterie Mistral porte fièrement ses 70 ans avec ses petits gâteaux gourmands, de la madeleine longue à la madeleine coquille, en passant par des moelleux aux fourrages gourmands. On ne peut que conquérir les cœurs et les papilles, quand on porte une grande attention aux matières premières utilisées et en valorisant une agriculture responsable équitable, engagée et implantée en Bourgogne–Franche-Comté.

Une belle boîte de métal « 70 ans » débordant de bons biscuits a été créée pour marquer cet anniversaire.

Pour fêter dignement cet anniversaire, des cadeaux sont d’ailleurs prévus.

Une Boutique et une équipe Mistral à École-Valentin

La biscuiterie Mistral est une PME d’une cinquantaine de salariés. Ses produits vont aujourd’hui des « Chocobeurs » à la « madeleine saveur d’enfance », en passant par la « margotine choco’ Pécan ».

Au fait, connaissez-vous le « Chocobeur » ? Cette madeleine longue, pur beurre, enrobée d’un chocolat noir de couverture à 56 % de cacao. L’alliance entre le croquant du chocolat et le fondant de la madeleine.

Pour vous conseiller dans ce dédale de saveurs et de textures parfois fondantes ou bien croquantes, rien de mieux qu’être conseillé par des experts et expertes.

À École-Valentin, Lysiane et Virginie sauront vous écouter et vous guider, qu’il s’agisse d’offrir ces produits ou, plus simplement, de les déguster tranquillement chez soi.

2025, Mistral et la coupe du monde de ski de fond

La Biscuiterie Mistral sera partenaire officiel de la coupe du monde de ski de fond qui aura lieu les 17,18 et 19 janvier 2025 au stade nordique des Tuffes, à Prémanon dans le Jura (39). Les sportifs comme celles et ceux qui les soutiennent pourront venir dévorer de délicieuses madeleines Mistral pendant ces 3 jours. N’hésitez pas à réserver ces dates dans votre agenda.

En attendant, de nombreuses surprises vous attendront dans vos boutiques Mistral et sur les réseaux ! Enfin, prochainement, Mistral proposera aux sportifs une madeleine sportive de récupération aux graines de lin, tournesol et chia talonné de chocolat noir.

Et le site internet de la biscuiterie Mistral

Tout Mistral, pour celles et ceux qui ne peuvent venir en boutique, est disponible sur le site internet de la biscuiterie. Les gourmands y trouveront toute la gamme, évidemment, mais aussi les éditions limitées au gré de l’actualité. Y est par exemple présenté notre partenariat avec la sportive bisontine Axelle Renard, membre de l’équipe de France de canoë, et 10e au JO de Paris 2024 en canoé biplace.

Infos +

Biscuiterie Mistral