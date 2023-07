Bon démarrage de saison pour le nouveau restaurant Dar Les Bains à Besançon

Les locaux des anciens Bains Douches reçoivent un coup de jeune pour accueillir le nouveau restaurant de Fouad Chelha, restaurateur franco-marocain depuis 14 ans à Besançon, déjà propriétaire du Cosi oriental dans le quartier Battant. Le bar et les tables sont en marbre d’Italie, les couleurs chaleureuses, les décorations marocaines brillantes et travaillées, le tout dans une ambiance feutrée. Une atmosphère qui se veut synonyme de générosité et d’accueil, à l’image du nom de l’établissement, dar, qui signifie "maison" en arabe. Un seul attribut datant des Bains Douches demeure : la fresque sur le mur du fond parce que "c’était important de la conserver, pour respecter le lieu", assure Fouad Chelha.

L’origine du projet ? "Comme une envie de changement", répond sobrement son gérant, qui avoue avoir envisagé depuis longtemps l’ouverture d’un nouveau restaurant à Besançon. Depuis le 12 juillet, c’est chose faite, mais pas tout seul. Car le Dar les Bains est associé au Bistro Rétro, son homologue situé à quelques pas.

Couscous, tajine et pâtisseries orientales

La déco, c’est bien beau, mais quid de la carte ? "Principalement des plats traditionnels marocains bien sûr", s’exclame Fouad Chelha. Couscous, tajine, pastillas et autres pâtisseries aux feuilles de brick… "Je veux faire voyager les gens de l’Occident à l’Orient", souligne-t-il.

Lui-même aux fourneaux pour les grands plats, il s’est entouré d’un cuisinier, d’un barman et de deux serveuses pour que la boutique tourne à plein régime tout l’été. Objectif : entre 60 et 80 couverts par jour. La salle intérieure compte une quarantaine de couverts, la terrasse trente. Si la fréquentation reste modeste le midi, les soirées sont beaucoup plus animées avec une clientèle composée de Bisontins comme de touristes étrangers. Si l’avenir le lui permet, Fouad Chelha ambitionne d’ouvrir deux petites salles supplémentaires et un rooftop pour prendre un peu de hauteur...

Infos pratiques